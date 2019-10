Polícia Civil cumpre prisão de suspeita aplicar golpe da venda de carta de crédito contemplada

Assessoria | PJC-MT

Visando estreitar laços e ter mais proximidade com as equipes da Polícia Judiciária Civil do interior do Estado, a Diretoria Geral da PJC participou de uma reunião com os servidores da Delegacia de Lucas do Rio Verde (354 km ao Norte da Capital), realizada no domingo (06.10), no município.

Estiveram presentes na visita, o delegado geral, Mario Dermeval Aravechia de Resende, o diretor de inteligência, Juliano Silva de Carvalho, o corregedor geral, Jesset Arilson Munhoz de Lima, e o delegado responsável pela assessoria jurídica, Joaquim Leitão Junior.

O encontro realizado na Delegacia de Lucas do Rio Verde, reuniu cerca de 35 servidores da unidade, entre investigadores, escrivães e delegados, além da equipe do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra), acompanhados da delegada regional de Nova Mutum, Alessandra Marques Alecrim.

Durante a reunião, o delegado titular de Lucas do Rio Verde, Daniel Santos Nery, apresentou os resultados obtidos através dos trabalhos desenvolvidos na unidade, demonstrando a queda dos índices de roubo e furtos no município, além da resolutividade dos homicídios e a apreensão de cerca 85 quilos de entorpecente que foram tirados das ruas.

Na conversa com os policiais, o delegado geral falou sobre os avanços alcançados na gestão atual e apresentou os projetos da Polícia Judiciária Civil, abordando temas como inquérito eletrônico e o sistema Geia. Entre outros tópicos conversados, o diretor de interior Juliano Carvalho falou sobre a importância de implantar a tecnologia aos trabalhos e o corregedor Jesset Munhoz, esclareceu dúvidas sobre o trabalho da corregedoria.

Durante a visita, os diretores puderam conhecer de perto a nova estrutura da delegacia Lucas do Rio Verde, a qual está totalmente reformada, devidamente identificada com a nova padronização da PJC, e com setores bem especificados, como ampla sala de investigadores, Núcleo de Inteligência bem estruturado e novos cartórios.

Mario Resende se surpreendeu com a estrutura da delegacia e com a motivação dos policiais da unidade. “São policiais vocacionados extremamente satisfeitos e estimulados, que vem se desdobrando e dedicando ao trabalho de forma muito positiva”, disse.

O delegado titular de Lucas do Rio Verde, Daniel Santos Nery, destacou que o encontro foi muito interessante, uma vez que foi uma oportunidade de conversar com a diretoria, mostrar os trabalhos e também conhecer os planos da instituição. “É uma postura nova, que traz maior proximidade com as equipes do interior do Estado, uma oportunidade da diretoria conversar com os policiais e ter um contato mais direto”, afirmou.

Para o investigador Wladimir Mesquita, toda a equipe se sentiu lisonjeada com a presença da diretoria na unidade “Ficamos impressionados com a visão inovadora da atual gestão e dos rumos que a instituição está tomando. Isso nos deixa ainda mais motivados para atuar no dia a dia, pois sabemos que a instituição está se inovando e alçando voos, que até pouco tempo, pareciam inimagináveis. É de orgulhar”, disse.

A escrivã, Ellen ressaltou que receber a equipe da Diretoria para uma reunião na Delegacia de Lucas do Rio Verde foi um fato inédito e uma grande oportunidade de mostrar os trabalhos que desenvolvido na cidade e no interior do Estado. “Foi também um privilégio saber das conquistas e projetos que estão por vir e que darão à PJC um avanço em tecnologia para excelência na qualidade de atendimento ao cidadão mato-grossense”, destacou a escrivã.