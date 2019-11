Polícia Civil cumpre prisão preventiva de suspeito de violência doméstica na Capital

Assessoria/PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte deflagrou na manhã desta terça-feira (12.11), a Operação Hydrus para cumprimento de 22 mandados de prisões temporárias contra alvos suspeitos de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

As investigações que deram origem à operação Hydrus se basearam em informações obtidas a partir de outra operação, a ‘Mercúrio’ deflagrada no início deste ano também em Guarantã do Norte. Ambas investigam organização criminosa que tentava se instalar no município.

Foram oito meses de investigação dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa conduzidas pela Delegacia Municipal de Guarantã do Norte, com apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional. O delegado Waner dos Santos Neves representou pela prisão temporária dos suspeitos e pelos mandados de buscas e apreensões deferidos pela justiça local.

Vinte pessoas foram presas em Guarantã do Norte e outras duas em Peixoto de Azevedo. Foram apreendidas durante a operação cinco armas de fogo, sendo três pistolas, uma carabina e um revólver; um simulacro de arma de fogo, entorpecentes, munições e R$ 40 mil. As drogas ainda estão sendo pesadas.

Participaram da operação 70 policiais entre, investigadores, escrivães e delegados das regionais, de Sinop, Nova Mutum, Alta Floresta, todas as unidades da regional de Guarantã do Norte, equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da Polinter.