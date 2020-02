Polícia Civil de Cáceres prende jovem reincidente no tráfico de drogas

Assessoria/PJC-MT

Um dos autores do roubo praticado na residência de um policial militar, em Várzea Grande, foi preso nesta quinta-feira (6) pela Polícia Judiciária Civil em ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

O suspeito de 19 anos e com passagem pela polícia por tráfico de drogas, foi autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado.

Na noite de quarta-feira (05.02), uma moradora do bairro Jardim Icaraí foi surpreendida por dois homens armados na porta de sua residência. A vítima foi obrigada a entrar na casa, onde toda família foi rendida e trancada no banheiro.

No assalto, os criminosos descobriram que uma das vítimas é policial e passaram a agir com violência apontando a arma de fogo para a cabeça do militar. Em seguida, a dupla fugiu levando diversos objetos e materiais, que foram colocados no carro Fiat Palio da família.

Após o roubo à residência, um parente da vítima recebeu uma ligação pela qual o interlocutor exigia a quantia de R$ 2 mil para entregar o automóvel roubado.

Assim que foi acionada, a equipe da Derf-VG conseguiu identificar um dos autores do roubo, reconhecido por duas das vítimas, e realizar a prisão do suspeito.

O rapaz foi interrogado pelo delegado Guilherme de Carvalho Bertoli e, diante dos indícios e provas de autoria, foi autuado em flagrante pelo delito de roubo majorado, sendo posteriormente encaminhado para audiência de custódia da Justiça.

As investigações continuam com objetivo de identificar e prender o segundo envolvido no crime.