Polícia Civil doa 55 armas de fogo que atenderão o Sistema Socioeducativo

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp) e a Polícia Militar realizaram durante a noite de quinta-feira (11) e na madrugada desta sexta-feira (12) mais uma série de fiscalizações. Quatro estabelicimentos foram multados por descumprimento ao Decreto 8.204, de 19 de novembro de 2020, que prevê medidas de biossegurança como respeitar a limitação de 70% de capacidade máxima do local, distanciamento social, uso de máscara obrigatório, disponibilizar álcool em gel 70%, higienização constante dos produtos devem ser aplicadas pelos estabelecimentos.

Foram autuadas duas distribuidoras, um Lounge Bar (tabacaria) e um bar localizado no interior do Parque de Exposições da Acrimat. Todos eles receberam uma multa no valor de R$ 632,90. A Sorp esclarece que nenhum dos estabelecimentos foi interditado.

“As fiscalizações continuam. Apesar de algumas flexibilizações nos horários de funcionamento, número de ocupação permitida e extinção do toque de recolher, seguimos a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro em continuar com as ações. A pandemia não acabou, tanto é que o último decreto mantém o estado de situação de emergência, em decorrência do número de casos registrados de Covid-19. Pedimos para a população colaborar e não desrespeitar o decreto. ”, pontua Leovaldo Sales, seacretário da pasta de Ordem Pública.

A Secretaria de Ordem Pública trabalha mediante a recebimentos de denúncias e não tem prerrogativa de investigar onde ocorrem aglomerações ou festas clandestinas. E é por isso que a Secretaria disponibiliza o número (65- 3616-9614) para que a população denuncie esses tipos de eventos que descumprem as medidas de biossegurança. A população também pode realizar denúncias no 190 da Polícia Militar.