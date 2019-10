Polícia Civil e Sefaz deflagram operação de combate a crimes tributários

Assessoria/PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso abre nesta quinta-feira (10.10) a 9ª edição dos Jogos Integração. O evento é organizado pela Academia de Polícia (Acadepol), Diretoria da Polícia Civil e parceiros e contará com 11 modalidades esportivas que serão disputadas por policiais de diversas unidades. A abertura será com a partida de futsal masculino e feminino, no Complexo Esportivo Dom Aquino, em Cuiabá, a partir das 7h30.

As modalidades disputadas por equipes femininas e masculinas são Futebol Society, Voleibol de Quadra, Voleibol de Areia, Natação, Xadrez, Tênis de Mesa, Tiro, Futsal, Atletismo, Ciclismo MTB e Basquetebol.

Os Jogos Integração tem como uma das finalidades, promover a integração desportiva e sociocultural entre os policiais civis lotados na capital e no interior de Mato Grosso.

Conforme o coordenador do campeonato, Claudiney Farina, o torneio esportivo também tem como objetivo oportunizar ao profissional à prática esportiva, proporcionando saúde, bem-estar, aptidão física, desenvolvimento motor, criatividade, integração social, divertimento e ainda contribuindo para a uma vida alegre e saudável.

A 9ª edição dos Jogos Integração da Polícia Civil tem como patrocinadores: Sinpol, Amdepol, Sindepojuc, Lojas Martinello, CTPEVG, Excelência Engenharia, Águas Puríssimas. Apoio da Secretaria Estadual de Esportes (Governo) e Secretaria Municipal de Esportes do Município de Cuiabá (Prefeitura).

Programação

Na sexta-feira será disputado o voleibol masculino e feminino, no Complexo Dom Aquino, a partir das 7h30. No período da tarde será a vez da natação, na AABB de Cuiabá, a partir das 13h30.

No sábado (12.10) a disputa é do basquetebol, às 7h30, na Unic. Também terão provas do ciclismo.

As disputas dos Jogos recomeçam no dia 17 de outubro, com provas de atletismo masculino e feminino, nas pistas da UFMT, a partir das 7h30. No período da tarde serão realizadas as disputas de xadrez e tênis de mesa, no Complexo Dom Aquino.

No dia 18.10 é a vez do vôlei de areia, na AABB. À tarde as provas serão do futebol society, nas duas modalidades, que ocorrerá na sede do Sindicato dos Investigadores (Sinpol), a partir das 15h. E no sábado (19.10), a disputa será de tiro policial, na Acadepol, a partir das 7h30.