Polícia Civil esclarece homicídio em Nova Lacerda com prisão de um dos envolvidos

Assessoria | PJC-MT

Um dos envolvidos em um homicídio ocorrido no mês de outubro na cidade de Nova Lacerda (546 km a Oeste) teve o mandado de prisão cumprido, nesta segunda-feira (30.12), após ser identificado em investigações da Polícia Judiciária Civil de Comodoro (644 km a Oeste).

O suspeito, Wilian Lima Rocha, 25, e um comparsa (já identificado) são apontados como autores do homicídio que vitimou, José Moreira de Oliveira, o “Zé da Foice”, ocorrido no dia 21 de outubro, em Nova Lacerda.

Na ocasião, a vítima foi morta por uma paulada na cabeça e com vários golpes de faca. Em seguida, o corpo foi ocultado em uma região de mata, onde os envolvidos estavam fazendo uma roçada, sendo localizado somente no dia 29 de outubro, mais de uma semana após o crime.

Após cometerem o homicídio, os suspeitos fugiram, levando a motocicleta Honda CG da vítima.

Assim que foi acionada do crime, a equipe da Polícia Civil de Comodoro iniciou as investigações, conseguindo identificar os dois envolvidos no crime. Com a autoria definida, o delegado, Gilson Silveira do Carmo representou pela prisão preventiva dos suspeitos, decretada pela Justiça.

Após ser localizado, Wilian foi encaminhado a Delegacia de Comodoro, onde interrogado confessou o crime e disse que vendeu a motocicleta da vítima na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, por 200 gramas de pasta base de cocaína.

As diligências continuam para dar cumprimento ao mandado de prisão contra o segundo envolvido no crime, também identificado pela Polícia.