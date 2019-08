Polícia Civil identifica e cumpre preventiva de autor de roubos a mão armada na Capital

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, cumpriu na manhã desta segunda-feira (05.08), o mandado de prisão preventiva contra Henrique César Ferreira Magalhães, 22.

O suspeito teve a ordem de prisão decretada pela Justiça após ser identificado em investigações da Derf Cuiabá como autor de, pelo menos, dois roubos praticados com violência e ameça às vítimas, sempre utilizando arma de fogo.

Em um dos assaltos, ocorrido no dia 16 de maio, o suspeito roubou uma farmácia no bairro Jardim Imperial, de onde subtraiu o dinheiro do caixa. Ele também foi identificado como autor do roubo em supermercado, no Residencial Coxipó, realizado no dia 06 de julho.

Nesta última ação criminosa, o assaltante roubou a arma de um policial militar, posteriormente recuperada. Durante o roubo, o suspeito também efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a mão de um funcionário do estabelecimento.

Com bases no apurado, o delegado André Luís Prado Monteiro da Silva, representou pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi decretada pela Justiça e cumprida pelos investigadores da Derf. “O suspeito responde a vários procedimentos por roubo e porte ilegal de arma de fogo e encontra-se preso no sistema prisional do Estado”, destacou o delegado.