Polícia Civil inaugura nova sede da Delegacia de Alta Floresta nesta 5ª Feira

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil inaugura nesta quinta-feira (26.09) o novo prédio da Delegacia de Polícia do município de Alta Floresta (803 km ao Norte de Cuiabá). A unidade é a sexta transferência de instalações que a Diretoria da PJC efetiva em 2019, buscando dar qualidade no atendimento à população e também estrutura necessária ao trabalho policial.

A nova sede está localizada Rua D4, nº 407, setor D, Alta Floresta. A inauguração será as 16h30, com presença do delegado geral, Mário Resende, o delegado geral adjunto, Gianmarco Paccola, e o diretor do interior, Walfrido Nascimento, além de autoridades locais.

A delegada regional de Alta Floresta, Ana Paula Reveles, disse que o prédio antigo é da década de 1980, com quase 40 anos no mesmo local. A delegada falou das dificuldades de permanecer no prédio antigo, que apresentava muitos problemas estruturais, que já não era resolvido nas manutenções, como infiltrações nas instalações.

“É um prédio bastante velho, que se tornou pequeno ao longo dos anos. A equipe aumentou e hoje temos escrivães dividindo cartório e sala que não comporta os trabalhos dos investigadores. O espaço não consegue atender todos os servidores e, consequentemente, à sociedade”, disse a regional, Ana Paula Reveles.

A Delegacia contempla salas para todos os serviços policiais, como cartórios administrativos, celas, pátio para guarda de veículos, ambiente climatizado e pintura nas cores padronizadas da polícia civil.

O delegado titular da Delegacia, Vinicius de Assis Nazário, disse que a Delegacia antiga funcionava anexa à Cadeia Pública e já não comportava a demanda do trabalho policial.

Prédios Novos

Em 2019, foram inaugurados prédios das Delegacias de Porto Esperidião (21/03/2019), Delegacia de Pontes e Lacerda (09/04/2019), Delegacia de Jauru (09/04/2019), Delegacia de Vila Rica (09/07/2019), Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Cáceres (09/08/2019).