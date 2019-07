Polícia Civil indicia estudante por atuar ilegalmente como nutricionista

Assessoria | PJC-MT

Em diligências na cidade de Várzea Grande, policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil recuperaram um veículo Ford Ka, prata, roubado em Cuiabá no dia 15 de março, no bairro Jardim Cuiabá. O veículo, conduzido por B.S.C.F., 31 anos, foi abordado no bairro Hélio Ponce de Arruda, em Várzea Grande, na segunda-feira (29.07).

O automóvel, que estava com as placas clonadas, identificando ter sido emplacado na cidade de Rondonópolis (212 km ao Sul), foi avistado ao parar em frente uma residência, momento que desceu um casal com uma criança. A equipe manteve vigilância e logo o condutor retornou ao veículo e nesse instante foi abordado. Ele foi autuado por receptação.

Em checagem ao veículo foi constatado que a placa era dublê, com registro de roubo em março deste ano. A cédula do certificado de registro e licenciamento veicular (CRLV) também é oriunda de roubo/furto a Ciretran de Jangada no dia 18 de novembro de 2016.

O automóvel foi levado para DRE, mas deve ser encaminhado a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículo Automotor (DERRFVA).