Polícia Civil localiza e prende suspeito de estupro de vulnerável

Assessoria | PJC-MT

Três pessoas foram presas pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá) em ações distintas realizadas na terça-feira (28.01) pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) do município. Entre os presos estão dois receptadores e um foragido da justiça que teve mandado de prisão cumprido.

Uma das prisões aconteceu após a vítima procurar a equipe da DERF para relatar que viu a sua pulseira de modelo exclusivo, roubada no mês de novembro, em uma publicação na Rede Social Facebook. Diante das informações, os policiais identificaram o suspeito, que é conhecido no meio policial pela prática de roubos e já cumpre pena privativa de liberdade, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Após monitoramento do suspeito, os policiais realizaram sua abordagem conseguindo encontram a pulseira da vítima no interior do seu veículo. Questionado, o investigado disse que comprou a joia de um terceiro pelo valor de R$ 950, mas não soube informar o nome da pessoa e nem quando havia adquirido o produto. Diante das circunstancias, o suspeito foi conduzido a DERF, onde foi lavrado o flagrante por receptação.

Em outra ação, os investigadores da DERF realizaram a checagem de denúncia de tráfico de drogas e receptação de bens furtados e roubados em uma residência no bairro Jardim Liberdade. Em buscas no local, foi apreendido um celular produto de roubo no dia 16 de janeiro.

Em um dos quartos da casa também foi encontrado um violão aparentemente novo, na caixa, roupas novas ainda com etiquetas, um aparelho de serra ainda na caixa, chinelos de diversos tamanhos ainda com etiquetas, um caderno de anotações aparentemente relacionada ao tráfico de drogas. Apesar dos diversos produtos, nenhuma substância entorpecente foi apreendida na casa.

Os produtos encontrados na casa foram apreendidos e proprietário da residência encaminhado a DERF, onde após ser interrogado, foi autuado por receptação.

Ainda na terça-feira (28), os investigadores da DERF deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Rondonópolis. O suspeito foi localizado em casa e após tomar ciência da ordem de prisão foi encaminhado à DERF para as providências cabíveis.