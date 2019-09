Polícia Civil localiza em Sinop autor de homicídio praticado há 10 anos na Capital

Assessoria | PJC-MT

Considerado foragido da Justiça, o autor de um homicídio ocorrido em 2009 na Capital teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Judiciária Civil, na quinta-feira (12.09), em diligências da Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol), na região Norte do Estado. O suspeito, Janime Santos Olvieira, 49, conhecido como “Orelhinha”, foi localizado após trabalhos investigativos e de campo, na cidade de Sinop (499 km ao Norte).

O homicida teve a ordem de prisão expedida pela 12ª Vara Criminal da Capital pela prática de homicídio qualificado praticado no dia 27 de novembro de 2009, na região do Barreiro Branco, em Cuiabá. Na ocasião, o suspeito e um comparsa identificado como “Branquinho” efetuou disparos de arma de fogo ceifando a vida da vítima, Leonidas de Souza, que também foi golpeada com um caibro de madeira resultando em ferimentos provocados por objeto contundente.

Durante as investigações do paradeiro do foragido, a diligência se estendeu aos prováveis locais em que o procurado poderia ser localizado e após contato com o delegado regional de Sinop, Bráulio Cunha Junqueira, foi possível realizar a prisão do suspeito no bairro Jardim das Violetas em Sinop.

Ao tomar conhecimento da ordem de prisão, o procurado não resistiu a prisão sendo conduzido pela equipe de policiais civis da Polinter até a Delegacia de Sinop, onde foi apresentado a autoridade policial competente para posterior encaminhamento e apresentação em audiência de custódia.