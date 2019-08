Polícia Civil localiza irmãos que estavam desaparecidos em Cuiabá

Assessoria | PJC-MT

Os três irmãos, sendo uma adolescente de 13 anos e dois garotos de 9 e 10 anos de idade, que estavam desaparecidos desde sábado (03.08), foram localizados pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (05.08), durante as diligências do Núcleo de Pessoas Desaparecidas, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Os menores foram encontrados quando pegavam um ônibus, em frente a um supermercado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA), em Cuiabá. Durante os dias que tiveram desaparecidas, as crianças contaram que dormiram no Parque das Águas e que pediam dinheiro para pessoas na região para sobreviver.

Algumas denúncias chegaram ao Núcleo de Pessoas Desaparecidas, relatando que os menores constantemente pedem dinheiro naquela região e não somente nos dias em que não deram notícias a família.

Após a localização das vítimas, duas Conselheiras Tutelares da unidade Glória, que atende a região que os menores moram, foram acionadas para atender e acompanhar as crianças. As investigações para apurar os motivos que levaram os menores a fugirem de casa.