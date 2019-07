Polícia Civil ministra palestra em projeto para motoristas do transporte escolar

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), cumpriu na manhã desta quinta-feira (25.07), o mandado de prisão contra, Josué Pires de Camargo, 56, conhecido como “Zuel”. O suspeito é acusado do homicídio e ocultação de cadáver de Alessandra Alcântara Porman, sua então namorada, ocorrido no ano de 2009.

A vítima estava desaparecida desde o dia 31 de outubro de 2009, quando foi vista pela última vez no dia na oficina do suspeito, no bairro Alvorada em Cuiabá. Com o mandado de prisão decretado pela Justiça, o suspeito foi localizado pela equipe da DHPP na região Central de Cuiabá, onde foi detido. Ele estava utilizando documento falso com nome de “Josenil Pires de Camargo”.

Segundo o delegado da DHPP, Caio Fernando Alvares Albuquerque, o casal já vivia em situação de violência doméstica e o suspeito já respondia a um processo por tentativa de homicídio contra a vítima, por ter efetuado 9 facadas contra ela, em março de 2009.

“Mesmo a ossada da vítima ainda não tendo sido encontrada, há indícios de materialidade indireta, que apontam Josué como autor do homicídio e ocultação do corpo de Alessandra”, disse.

Desta forma foi representada pela prisão do suspeito, a qual foi deferida pela Justiça e cumprida pela equipe da DHPP. As investigações continuam para identificar outros envolvidos que possam ter auxiliado Josué na ocultação do corpo da vítima”, finalizou o delegado.