Polícia Civil ouve familiares de mulher que morreu em Cuiabá após realizar cirurgias estéticas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor Donino José de Jesus Haenisch, de 61 anos, que dedicou 20 anos de trabalho à Saúde Estadual.

Donino atuava no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e estava afastado de suas atividades na unidade. O óbito ocorreu nesta quarta-feira (28.04), após complicações ocasionadas pela Covid-19.

Neste momento difícil, o secretário de Estado Gilberto Figueiredo, todos os colaboradores do Samu, bem como a administração pública estadual expressam os sentimentos de pesar aos familiares e amigos do profissional e manifesta gratidão pelas duas décadas de dedicação à Saúde Pública do Estado.