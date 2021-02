Polícia Civil prende autor de homicídio ocorrido no fim de semana em Chapada dos Guimarães

O autor de um homicídio ocorrido durante o final de semana em Chapada dos Guimarães (67 km ao norte de Cuiabá) teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (03.02). O suspeito de 43 anos foi abordado pela equipe de investigadores na saída do município quando estava em um táxi com destino ao bairro Jardim Vitória, em Cuiabá.

O crime que vitimou Josuel Ferreira Matos Neto, 32 anos, ocorreu no sábado (30.01), em uma residência no bairro Sol Nascente. Segundo as investigações, a vítima estava em um churrasco com amigos quando o suspeito chegou ao local embriagado e bastante alterado.

Após uma brincadeira feita pela vítima, o suspeito saiu supostamente para comprar mais cerveja e quando retornou aplicou um golpe de faca contra a vítima pelas costas dizendo que isso era para ele aprender a “não duvidar de homem”.

A vítima foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de dar entrada no Hospital de Chapada dos Guimarães. Assim que a Polícia Civil foi acionada iniciou as diligências em buscas do suspeito que não foi localizado.

Com a identificação do autor do crime, o delegado Alexandre da Silva Nazareth, representou pelo mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar do suspeito, os quais foram cumpridos nesta quarta-feira (03.02). Após ter a ordem de prisão cumprida, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Chapada dos Guimarães para as providências cabíveis.