Polícia Civil prende autor de morte e ocultação de cadáver de mulher desaparecida em Sinop

Assessoria | PJC-MT

O autor do crime de homicídio e ocultação de cadáver de uma mulher que estava desaparecida foi preso pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (23.08) em ação da Divisão de Homicído e Proteção a Pessoa de Sinop (499 km ao Norte). O suspeito, Leandro José Reis, é proprietário de um restaurante da cidade e confessou o crime

O corpo da vítima, Elida Cristina da Silva Fardin, 35, foi encontrado nesta-feira (23), em uma valeta próximo a subestação de energia. O crime teria ocorrido quando a vítima foi buscar um valor em dinheiro com o suspeito a pedido do marido.

As investigações iniciaram na segunda-feira (20), quando o marido da vítima compareceu a delegacia para relatar o desaparecimento da sua esposa saiu de casa a seu pedido, no dia anterior, para buscar uma quantia em dinheiro com o suspeito.

Segundo o comunicante, algum tempo depois ele recebeu uma mensagem da esposa relatando que recebeu o valor de R$ 14,5 mil e que precisava espairecer e não retornou mais para casa. O marido desconfiou da mensagem uma vez que não foi escrita com palavras que não seriam utilizadas pela esposa e ao tentar entrar em contato com ela, o telefone estava desligado.

Diante da comunicação, a equipe da Polícia Civil de Sinop iniciou as investigações e após diligências e entrevistas, intimaram novamente o suspeito, Leandro José, para prestar esclarecimentos, uma vez que teria sido a última pessoa que teve contato com a vítima.

Interrogado, ele confessou que matou a vítima e ainda o local, onde ocultou o cadáver. Segundo o suspeito, após uma discussão com a vítima, ele a pegou por trás e a enforcou com uma corda de nylon. O corpo foi colocado em um saco para dejetos e lacrado com fita adesiva. Por volta das 18h30, o suspeito colocou o corpo em seu veículo e jogou a vítima em uma valeta, próximo a subestação de energia.

Com a declaração do suspeito, os policiais diligenciaram até o local indicado, onde encontraram o corpo da vítima, envolto em sacos plásticos de cor preta.