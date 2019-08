Polícia Civil prende casal atuante no tráfico de drogas em Várzea Grande

Assessoria | PJC-MT

Quatro integrantes de uma organização criminosa com extensas fichas criminais foram presos, pela Polícia Judiciária civil, na tarde de segunda-feira (05.08), no município de Poxoréu (251 km ao Sul). Com os suspeitos foram apreendidas quatro armas de fogo, entorpecentes, munições e algumas joias.

Marcos Dione de Souza Santana, 31, conhecido como “Kim”, Rafael Rocha da Silva, 20, conhecido como “Coruja”, Alison Braga, 20, conhecido como “Pit”, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e munições, e corrupção de menores.

O menor, T.B.S., 17, conhecido como “Tacinho”, responderá ato infracional análogo aos mesmos crimes.

Os suspeitos foram surpreendidos pelos policiais civis durante averiguação de uma denúncia anônima, sobre indivíduos da região que, articulados teriam indo para cidade de Rondonópolis (212 km ao Sul) buscar armas de fogo.

De posse das informações, os investigadores de Poxoréu passaram a realizar diligências deslocando-se em direção ao município de Rondonópolis. Momento em que avistaram um veículo modelo S10, nas proximidades do pedágio Morro da Mesa, em atitude suspeita.

Na ocasião, foi feita a aproximação e abordagem da caminhonete, conduzida por Marcos Dione, estando o adolescente sentado como passageiro, e Rafael e Alison no banco de traseiro do veículo. Em poder do grupo, foi localizado um revólver calibre 38 com numeração raspada.

Ato contínuo a equipe foi até a residência de Marcos Dione, situada no bairro Jardim Brilhante, em Poxoréu, onde foram apreendidas porções de maconha e de pasta base de cocaína, além das outras armas de fogo, munições e algumas peças de joias.

Diante do flagrante, os três homens e o adolescente foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Poxoréu. Em checagem foi constatado que os quatro conduzidos possuem várias passagens criminais, por homicídio, tráfico de drogas, roubos, entre outros delitos.

Apos a confecção dos autos de prisão e apreensão, os envolvidos foram colocados à disposição do Poder Judiciário.

As investigações continuam para identificar outros possíveis comparsas.