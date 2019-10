Polícia Civil prende casal por tráfico de drogas e organização criminosa

Assessoria | PJC-MT

O terceiro autor de um roubo a residência, identificado em investigações da Polícia Judiciária Civil, teve o mandado de prisão cumprido na quarta-feira (03.10), em trabalho realizado pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá.

O suspeito, Douglas Henrique Pereira Ferreira, foi identificado como um dos autores do roubo a uma residência no bairro Bela Vista e estava com duas ordens de prisão em aberto, uma delas expedida pela 3ª Vara Criminal pelo crime de roubo e a outra expedida pela 9ª Vara Criminal por tráfico de drogas.

Segundo o delegado, Eduardo Rizzoto, que coordenou as investigações, Douglas Henrique era o último suspeito que estava foragido, responsável por um roubo praticado no da 10 de julho de 2018. Na ocasião, três homens armados invadiram uma residência no bairro Bela Vista, onde renderam duas senhoras.

Extremamente agressivos e violentos, os criminosos subtraíram diversos produtos da casa. Os dois comparsas, Willian de Souza Amaro e Victor Hugo Vieira Alves, foram presos anteriormente pela Derf Cuiabá.

Ainda tentado dificultar o trabalho da polícia, Douglas Henrique vinha mudando frequentemente de endereço. No entanto, o suspeito foi localizado e preso pelos policias civis na tarde de quarta-feira (02) no bairro Santa Helena, em Cuiabá.

Em conformidade aos mandados de prisão, o preso foi conduzido para providências cabíveis e posteriormente apresentado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.