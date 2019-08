Polícia Civil prende casal que mantinha boca de fumo no bairro Jardim Imperial

Assessoria | PJC-MT

Visando parceria na troca de informações e serviços, o delegado geral da Polícia Civil, Mário Dermeval, esteve na manhã desta sexta-feira (23), reunido com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Rafael Mondego Figueiredo e com procuradora do trabalho, Thaylise Campos Coleta de Souza Zaffani.

A visita institucional busca instituir ações junto ao Ministério Público do Trabalho, na captação de recursos por meio de projetos, termos de cooperação, convênios, para melhorias na prestação de serviços e estruturas da Polícia Civil, por meio de projetos elaborados pela equipe técnica da instituição.

“Vemos essa visita como de extrema importância para o futuro da nossa instituição e até mesmo para o futuro das investigações. O que se propõe é uma troca de informações instantânea entre o Ministério Público Federal do Trabalho e a Polícia Civil com seus bancos de dados. Isso permitirá a obtenção de informações que vão facilitar nossos trabalhos investigativos e do próprio Ministério Público do Trabalho”, disse Mário Dermeval.

O delegado geral ponderou a necessidade de cada vez mais estar próximo de órgãos importantes para prestação de serviços à sociedade, como o Ministério do Trabalho, e outros os quais a Polícia Civil vem firmando parcerias para o fortalecimento e crescimento institucional.