Polícia Civil prende dois e apreende veículos com sinais adulterados

Assessoria | PJC-MT

Dois homens suspeitos de negociarem uma motocicleta adulterada foram presos em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, na quinta-feira (12.09), em ação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA). Os suspeitos, H.A.L., 21, e L.O.R.D., 18, foram flagrados em posse de uma motocicleta de origem ilícita e foram autuados em flagrante por receptação, uso de documento falso e adulteração de sinais de veículos automotor.

As investigações iniciaram após a equipe da DERRFVA receber a informação de que no pátio de vistoria do Detran, havia uma motocicleta com suspeitas de adulteração no seu número de identificação veicular, e no número do motor, além de apresentar a Certidão de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) falsa.

No local, os policiais constataram a veracidade da denúncia e conduziram o proprietário do veículo (H.A.L.) até a DERRFVA para prestar esclarecimentos. A motocicleta Honda XRE também foi encaminhada a especializada para realização de checagem mais detalhada e perícia técnica.

Questionado sobre a origem do veículo, o suspeito alegou ter trocado a sua motocicleta Honda CG Titan com o suspeito L.O.R.D. há pouco mais de duas semanas. Com base nas informações passadas pelo detido, os policiais foram até a residência do suspeito, no bairro CPA-II, onde flagraram a motocicleta de H.A.L. na garagem.

Em buscas no quarto do suspeito, os policiais encontraram um documento CRLV igual ao apresentado na vistoria do Detran, sendo em checagem no sistemaque as duas cédulas do CRLV são furtadas. Diante dos fatos, os dois suspeitos foram formalmente interrogados na DERRFVA e posteriormente autuados em flagrante pelos crimes de receptação, uso de documento falso e adulteração de sinais de veículos.

Outro veículo adulterado

Um reboque Ma Maf 751 com sinais de adulteração foi apreendido em mais uma ação realizada pela DERRFVA na quinta-feira (12.09), após informações repassadas pelo Detran. O veículo estava com nota fiscal de agosto de 2019, porém com aparência de fabricação e divergente pelo estado de conservação, além de não ter registro do 1º emplacamento.

Diante das evidências, o veículo foi apreendido e proprietário conduzido a DERRFVA para prestar mais esclarecimentos.