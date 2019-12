Polícia Civil prende duas pessoas e apreende adolescente envolvidos em roubo a papelaria

Assessoria/PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil de Nova Xavantina esclareceu um roubo ocorrido na semana passada na cidade e prendeu coautores de participação no crime.

Após ser informada de que havia ocorrido um roubo a uma papelaria no centro da cidade, onde também funciona um posto de correspondente bancário, equipes da Delegacia Municipal imediatamente realizaram diligências para identificar e prender os autores do crime e recuperar os valores levados.

Em análise das imagens do local, policiais constataram que uma pessoa de porte físico mediano, usando calça preta, moletom e tênis preto, chegou a pé na papelaria e anunciou o assalto, aparentemente, usando uma arma de fogo por baixo da roupa. O suspeito fugiu do local em um veículo Gol quadrado verde, que o aguardava em uma rua próxima do Banco Bradesco.

As imagens comprovaram que se trata de C.O.D., 31 anos, que tem diversas passagens criminais, sendo seis por roubo e uma por crime análogo a roubo seguido de morte, quando era adolescente. Contra o suspeito há também o registro de roubo cometido contra um posto de combustível no mês de maio deste ano, quando foi preso pela Polícia Civil.

Durante as investigações do roubo à papelaria, a Polícia Civil localizou a residência de duas mulheres que ofereceram suporte aos suspeitos e auxiliaram na fuga. Elas foram presas em flagrante por participação no crime. No local foram encontradas peças de roupas que supostamente são dos envolvidos no roubo.

O proprietário do Gol que deu suporte ao roubo é da cidade de Água Boa e estava com mais três pessoas daquela cidade. O grupo teria ido para Nova Xavantina após, suspostamente, cometer um crime em Querência, na noite anterior. O dono do Gol é um adolescente e foi apreendido pela Polícia Civil na noite de sexta-feira (29).

O veículo foi localizado pela Polícia Militar também na sexta-feira, escondido em um terreno baldio.

As duas mulheres foram autuadas em flagrante pelo delegado Raphael Diniz Garcia por participação no roubo e encaminhadas à unidade prisional feminina de Nova Xavantina, onde ficarão à disposição da justiça.

A Polícia continua as diligências para localizar o autor do roubo.