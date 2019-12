Polícia Civil prende em flagrante um dos autores de furto a loja da Capital

Assessoria | PJC-MT

Cerca de 300 estudantes da rede pública de ensino de Ribeirão Cascalheira (900 km a Leste de Cuiabá) participaram da ação inédita promovida pela Polícia Judiciária Civil do município, na terça-feira e quarta-feira, com orientações sobre violência doméstica e no ambiente escolar.

Foram dois dias de atividades de cunho preventivo, voltadas ao público adolescente da Escola Estadual Cel. Ondino Rodrigues Lima. É a primeira vez em que a Delegacia de Ribeirão Cascalheira realizada programação de cunho social.

As palestras foram ministradas pela escrivã Laura Rosângela Silva e investigadora Marcella Pereira Milhomem, que abordaram de forma orientativa dois temas importantes que visam conscientizar os alunos.

Durante as apresentações, as policiais civis falaram sobre bullying, desde o conceito, formas de prevenção e aspectos legais. Já para os estudantes do período noturno da Educação de Jovens e Adultos, o tema foi a violência doméstica e familiar.

Na ocasião, os professores e alunos participaram interagindo com as palestrantes, fazendo perguntas e expondo suas opiniões sobre os temas abordados.