Polícia Civil prende em Várzea Grande foragida com com dois mandados de prisão

Assessoria | PJC-MT

Duas pessoas envolvidas em um golpe de venda de veículo pela Internet, cometido contra uma vítima do Rio de Janeiro (RJ), foram presas em flagrante pela Polícia Civil, na quarta-feira (21.08), após serem descobertas em Jaciara (144 km ao Sul). Um dos suspeitos seria o responsável pela negociação do veículo e o outro por receber o valor em sua conta bancária.

Os suspeitos Hederson da Silva Goetz, 35 e Eivanjson Dias de Souza (com várias passagens criminais e portador de tornozeleira eletrônica) foram autuados em flagrante pelo crime de estelionato.

As investigações iniciaram após um policial federal do Rio de Janeiro entrar em contato com a Polícia Civil de Jaciara relatando sobre uma ocorrência de estelionato, em que a vítima depositou o valor de R$ 27 mil, referente a compra de um veículo, em uma conta bancária com titularidade em nome de Hederson da Silva Goetz.

Com base nas informações, os policiais da Delegacia de Jaciara diligenciaram até a casa do suspeito, que questionado, disse que emprestou sua contra para o suspeito Eivanjson, para o recebimento do valor, do qual ele receberia 10%, ou seja R$ 2,7 mil, pelo empréstimo.

Ainda segundo o suspeito, além dos R$ 27 mil depositados em sua conta bancária, foi transferido para a conta da sua esposa, o valor de R$ 8 mil, uma vez que não era possível sacar todo valor de uma única conta.

Os policiais pediram o rastreamento da tornozeleira eletrônica de Eivanjson, confirmando que ele esteve na residência de Hederson. Diante das evidências, os policiais realizaram diligências em buscas do suspeito que foi detido em um “espetinho”, no bairro Santo Antonio. Questionado, o suspeito confirmou que esteve na casa do comparsa, mas negou a participação no crime.

Segundo investigações da Delegacia de Jaciara, Eivanjson é membro de uma facção criminosa atuante no Estado, sendo um dos chefes da organização na região.

Diante das evidências, os dois suspeitos foram conduzidos a Delegacia de Jaciara, onde após serem interrogados, foi lavrado o flagrante. Posteriormente, os golpistas foram encaminhados para Cadeia Pública de Jaciara.

As investigações continuam para rastrear o paradeiro do dinheiro da vítima, que ainda não foi recuperado, assim como para identificar outras pessoas envolvidas.