Polícia Civil prende grupo criminoso envolvido em golpes de estelionato

Assessoria/PJC-MT

Em cumprimento a mandados de buscas e apreensões na manhã desta quarta-feira (27), em Cuiabá, para investigar denúncia de tráfico de drogas, equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam em flagrante um grupo suspeito pela prática de estelionato. Cinco pessoas foram conduzidas à DRE onde prestaram depoimentos.

De acordo com o delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, a DRE recebeu informações de que um grupo criminoso tinha alugado um apartamento em um prédio de classe média alta e praticaria diversos crimes, entre eles o tráfico de drogas. Em investigações, a delegacia identificou alguns apartamentos e foram solicitados os mandados de buscas e apreensões, deferidos pela Justiça.

Durante as diligências nos locais nesta quarta-feira, as equipes da DRE prenderam nos locais cinco pessoas em dois apartamentos no condomínio localizado no bairro Jardim das Américas.

O delegado salienta que não foi identificado o crime de tráfico de drogas, mas o grupo confessou a prática dos golpes de estelionato e associação criminosa. Durante as buscas, um dos suspeitos tentou se desfazer de um celular, jogando o aparelho pela janela do apartamento.

Um dos suspeitos presos admitiu a prática de golpes de estelionato nas modalidades conhecidas como ‘golpe do estorno’ e ‘golpe da OLX’. O golpe do estorno funciona, segundo o suspeito relatou que faz uma aquisição em determinada empresa, solicita dados bancários para o pagamento, informa que fez a transferência em valor maior do que o do produto adquirido e pede o estorno do que foi pago a mais, causando prejuízo financeiro à empresa lesada.

O suspeito informou também que os golpes eram praticados há aproximadamente oito meses. Com o grupo foram apreendidos um veículo de luxo modelo Corolla, dinheiro em espécie, 20 aparelhos celulares e um caderno com anotações.

“Todo esse material apreendido, assim como os depoimentos dos envolvidos serão encaminhados para a Delegacia de Estelionatos da capital que dará sequencia às investigações”, informou o delegado Vitor Hugo.

As cinco pessoas presas C.S.P., 27 anos; E.S.V., 25; J.H.A.D. 29 anos; I.B.S., 21 anos, e L.D.G. 25 anos serão conduzidos à audiência de custódia da justiça no Fórum Criminal de Cuiabá.