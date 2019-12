Polícia Civil prende homem por uso de documentos falsos e contrabando

Assessoria/PJC-MT

Policiais civis de São Félix do Araguaia prenderam na última sexta-feira (29.11) um homem suspeito pelos crimes de uso de documentos falsos e contrabando. O homem utiliza documentos falsos para se esconder, pois contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo qualificado (assalto a banco) cometido no estado da Paraíba.

A Delegacia Municipal recebeu denúncia de quem um homem estava na rodoviária da cidade em atitude suspeita. Ao checar a situação, os policiais localizaram com o suspeito, diversos aparelhos celulares de origem clandestina, correntes douradas e pratas, relógio, chips de telefonia e outros objetos, todos sem nota fiscal.

Ao checar a documentação apresentada pelo suspeito, a polícia identificou divergências, uma vez que, nos sistemas de consulta o nome só existia a partir de 2014. Na Carteira de Trabalho constavam registros de 2011 e 2012, apesar de ter sido retirada apenas em momento posterior. Diante das discrepâncias, os policiais consultaram o Cartório de Registro Civil, com o RG do suspeito, para confirmar a existência da certidão de nascimento informada na identidade e constatou que não havia registro.

O suspeito então informou à polícia que estava com a documentação falsa e passou seu nome correto. O homem disse que tinha um mandado de prisão por assalto a banco expedido pela Comarca do município de Bonito de Santa Fé (PB) e conseguiu os documentos com dados falsos para se esconder.

A delegada de São Félix do Araguaia, Ana Carolinne Lacerda Terra, autuou o suspeito em flagrante pelos crimes de descaminho e uso de documentos falsos. Ele foi encaminhado à unidade prisional do município, onde permanece à disposição da justiça.

“Desde o mês de julho, a Polícia Civil de São Félix do Araguaia e arredores percebeu um crescente aumento no número de mandados de prisão cumpridos em face de foragidos da justiça que procuram a região para se esconder e esquivar da lei, diante das areas de difícil acesso”, disse a delegada.

A Polícia Civil em São Félix do Araguaia recebe denúncias pelos telefones (66) 98414-7161 ou 3522-1115.