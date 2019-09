Polícia Civil prende homem que aplicou golpe de R$ 34 mil em vítima de São Paulo

Assessoria | PJC-MT

Um veículo HB 20 foi recuperado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva), da Polícia Civil, na tarde de quinta-feira (05). O veículo foi tomado de assalto no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida pela manhã.

Logo que a vítima comunicou o fato, os policiais passaram a fazer diligências para recuperação do automóvel. Conforme os investigadores, uma varredura foi realizada na região, chegando até a localidade denominada Morro dos Macacos, que fica nos fundos do cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá, no Parque Atalaia.

A região é uma área de chácaras em que já foram encontrados outros veículos roubados, e mantidos escondidos na região, para posteriormente destinação.

Continuando as buscas, os policiais passaram a buscas e locais públicos, identificando o veículo no estacionamento de um supermercado do bairro Parque Cuiabá.

O veículo foi levado para a Delegacia e comunicada a vítima sobre a recuperação.