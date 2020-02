Polícia Civil prende integrantes de quadrilha que atua em roubo de veículos de luxo na Capital

Assessoria | PJC-MT

A Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Judiciária Civil, fechou mais um comércio de entorpecentes, no final da tarde de terça-feira (04.02), na Capital. A ação resultou na prisão em flagrante do traficante responsável pela boca de fumo, além da apreensão de drogas e outros apetrechos relacionados ao tráfico de drogas.

As diligências iniciaram após a equipe da DRE receber informações sobre um comércio de entorpecentes em uma quitinete no bairro Alvorada. Com base nas informações, os policiais passaram a monitoram o endereço constatando a movimentação de usuários no local.

Após flagrarem uma situação suspeita, os policiais decidiram realizar a abordagem do suposto traficante, que ao ser questionado confessou que havia entorpecentes em sua residência.

Em buscas na casa, os policiais encontraram R$ 277, porções de maconha, cocaína e pasta base de cocaína, uma faca de cozinha com resquícios de entorpecentes, um taco de madeira utilizado para corrigir membros de facções criminosas, rolos de plástico filme para embalar a droga.

Diante das evidências, o suspeito foi conduzido a DRE onde após ser interrogado foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.