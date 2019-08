Polícia Civil prende jovem com celular furtado de frigorífico em Confresa

Assessoria | PJC-MT

Dois veículos subtraídos de uma locadora de automóveis no Estado de São Paulo foram recuperados pela Polícia Civil, na quarta-feira (14.08), em Cáceres (228 km a Oeste). Segundo as investigações, os veículos, localizados no pátio de uma empresa de Guincho no município, seriam levados para a Bolívia.

As investigações iniciaram após a equipe da Delegacia Regional de Cáceres receber denúncia de que dois veículos de locadora estavam no pátio da empresa, com possível destino a Bolívia. Os veículos, Ford Ecosport e Chevrolet Cobalt, chegaram a Cáceres no domingo (11), trazidos por outra empresa de guinchos de Corumbá (MS),

Em checagem no sistema, foi verificado que o Ford Ecosport foi alugado na cidade de São José dos Campos (SP) e o pagamento realizado através de um cartão de crédito clonado. O Chevrolet Cobalt saiu de uma locadora na cidade de Guarulhos (SP).

Segundo o dono da empresa de guincho, ele recebeu uma ligação de uma pessoa que se apresentou como responsável pelos carros, que disse que pretendia levar os veículos para cidade de Pontes e Lacerda. O fato levantou suspeitas uma vez que não é um procedimento adotado por empresas de locação.

Diante das evidências, os veículos foram apreendidos e levados para Delegacia Regional de Cáceres, sendo a empresa locadora informada sobre o fato. As investigações estão em andamento para identificar possíveis envolvidos no crime.