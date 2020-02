Polícia Civil prende mais um alvo da Operação Redtus

Assessoria/PJC-MT

Equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis (DERF) cumpriu nesta quinta-feira (06) mais um mandado de prisão originário da Operação Reditus, deflagrada pela unidade especializada em dezembro do ano passado com objetivo de combater uma facção criminosa envolvida em diversos crimes como tráfico de drogas, tortura e roubos no município . O suspeito foi preso na residência da avó de sua companheira, no Jardim Assunção, em Rondonópolis, e depois encaminhado para audiência de custódia da justiça.

As investigações que resultaram na operação Reditus iniciaram em 2018 para apurar crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, roubos e corrupção de menores. Os trabalhos culminaram na identificação de suspeitos, alguns recolhidos em unidades prisionais de Rondonópolis e Cuiabá, e outros integrantes que circulavam livremente para região cometendo diversos crimes. Foram deferidos pela Justiça 108 mandados, sendo 67 de prisões preventivas e 41 de buscas e apreensões. O inquérito foi concluído em janeiro deste ano com o indiciamento de 67 pessoas.

Conforme investigação da Polícia Civil de Rondonópolis, o grupo era bem estruturado e ordenado, com divisão de tarefas entre seus integrantes, responsável por grande parte das ocorrências praticadas na região do sul de Mato Grosso.

Durante monitoramento da associação, a Polícia Civil mapeou o funcionamento, com a identificação dos membros e suas respectivas funções. As principais características do grupo eram hierarquia, organização pré-definida com disciplina e gerentes, fluxo financeiro com pagamento de mensalidades, taxa sob o tráfico de droga, extorsão de empresários, entre outros.

A operação resultou ainda na apreensão de R$ 12 mil em dinheiro, oito veículos (05 carros e 03 motocicletas), avaliados em R$ 300 mil, além do fechamento de dois estabelecimentos comerciais utilizados pelo grupo criminoso para lavagem de dinheiro e 18 volumes de informações produzidas durante a investigação.