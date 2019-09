Polícia Civil prende mototaxista que atuava com tráfico de drogas na região do ‘zero’ em Várzea Grande

Assessoria/PJC-MT

Em alusão ao Setembro Amarelo, mês em que são realizadas ações de conscientização sobre o suicídio em todo o mundo, servidores da sede da Polícia Judiciária Cikvil participaram nesta semana de palestra sobre o tema.

Organizado pela Gestão de Pessoas da PJC, as palestras contaram com participação das profissionais do Núcleo de Saúde Mental da Universidade Federal de Mato Grosso, Samira Marcon e Jesiele Spindler e com o investigador e educador físico Weverson Vieira, que falou da importância da atividade física para melhor qualidade de vida.

O evento foi aberto pelo corregedor-geral da PJC, delegado Jesset Arilson Munhoes, que destacou a dedicação da equipe de Gestão de Pessoas em trazer o tema para o debate e trabalhar a conscientização entre os servidores. “É um tema sensível e delicado e que requer toda atenção, seja no trabalho ou em casa. Na atividade policial nos deparamos com muitas dificuldades sociais, com demandas e cobranças diárias, sentimos de perto os resultados da violência física e moral e a atenção é fundamental para discutir, saber como buscar auxílio”.

A quebra de tabus, os mitos que cercam o suicídio, comportamentos sugestivos e como buscar auxílio foram alguns temas tratados pelas especialistas. “Estar atento aos sinais, assim como saber como oferecer auxílio ou buscar ajuda profissional é importante”, afirmou a mestre em Enfermagem, Jesiele Spindler.

No Brasil são registrados aproximadamente 35 suicídios por dia e 11 mil ao ano. É a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. É um grave problema de saúde pública e busca por ajuda especializada é importante para saber como agir e acionar uma rede de apoio existente.

Samira Marcon esclareceu sobre os mitos que cercam o tema e enfatizou que falar sobre suícidio é a melhor opção. melhor forma de prevenção é a promoção da saúde: não é preciso esperar alguém mencionar a ideia suicida para só então buscar ajuda. “Alguns sinais devem ser observados, principalmente se eles se manifestam ao mesmo tempo, a exemplo de melancolia, sofrimento e manifestações verbais. Não é verdade que quem ameaça não comete o ato”. Procurar ajuda é importante, pois a quem tem intenso sofrimento mental/emocional nem sempre sabe como pedir auxílio.

O evento contou com a participação do coral Vozes da Polícia Civil, composto por profissionais de diversas áreas da instituição.

Setembro Amarelo

É uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar à cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio (10 de setembro).

Ajuda

As Unidade Básicas de Saúde e Policlínicas possuem, de diferentes formas, equipes de saúde que podem acompanhar pessoas em sofrimento mental. Caso seja necessário um serviço especializado em saúde mental, os próprios profissionais encaminharão e farão a regulação.

Há municípios que possuem CAPS (infanto-juvenil, para transtornos mentais e dependência química), que são serviços abertos especializados que não exigem regulação ou encaminhamento, ou seja, são portas abertas. Você pode dirigir-se diretamente para lá com a pessoa em sofrimento, em horário comercial.

A pessoa que tenta suicídio deve ser levada a um serviço de Urgência e Emergência do SUS (UPA ou Pronto Socorro), para os primeiros atendimentos.

No momento da alta, essa pessoa deverá ser encaminhada aos serviços de Atenção Primária (Unidades Básicas de Saúde, Posto de Saúde ou Estratégias Saúde da Família) município-bairro onde a pessoa reside, para dar continuidade ao acompanhamento. Caso o município possua CAPS (serviço especializado aberto), os profissionais da Atenção Primária devem referenciá-los aos serviços especializados e manter o cuidado em atenção primária continuado.

Para regular alguém para os serviços de internação especializados referências em saúde mental do Estado de MT, o profissional de saúde deve ligar para os telefones:

– SEAC – Setor de Atendimento à Crise: (65) 3661-1990

– Unidade 3 do CIAPS Adauto Botelho: (65) 3661-4381

– Emergência SAMU 192

– Centro de Valorização da Vida – CVV 188 (ligação gratuita) ou http://www.cvv.org.br para chat, Skype, e-mail.