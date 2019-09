Polícia Civil prende mulher por suspeita de tentar levar drogas e materiais em presídios

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Civil de Mato Grosso, em trabalhos da Equipe Especial, designada exclusivamente para conclusão dos inquéritos sobre as interceptações ilegais, realizou na tarde desta quinta-feira (05), interrogatório do coronel PM Zaquel Barbosa, com a finalidade de esclarecer e individualizar a atuação de cada um dos investigados envolvidos no esquema fraudulento dos “grampos ilegais”.

A Polícia Civil destaca que não tem medido esforços para concluir o mais célere possível as investigações desse emblemático caso, primando por provas técnicas dentro da mais estrita legalidade.

A equipe aguarda laudos periciais de vários equipamentos eletrônicos obtidos durante esta nova fase da investigação.

As investigações prosseguem sob a gestão das delegadas Luciana Canaverde e Jannira Laranjeira, não havendo previsão de alteração na equipe, como vem sendo propagado em alguns veículos de mídia.