Polícia Civil prende padrasto condenado por estupro de vulnerável

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil, através da Delegacia Especializada de Proteção a Pessoa (DHPP), cumpriu o mandado de prisão contra, Silvana Ferreira da Silva, 27, pelo envolvimento no homicídio que vitimou o feirante, Dirceu Lima Raimundo, no mês de novembro. A suspeita responderá pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

As investigações iniciaram no dia 11 de novembro, quando o corpo da vítima foi encontrado enterrado no quintal da sua própria casa, no bairro Marajora. Segundo o delegado, Fausto José Freitas da Silva, desde o início das investigações, Silvana, era apontada como principal suspeita do crime.

De acordo com as apurações, a suspeita é usuária de drogas e mantinha um relacionamento com a vítima. Após a morte do feirante, ela foi vista na casa dele e também utilizando o veículo da vítima.

Com base em diligências realizadas pela equipe da DHPP, o delegado representou pela prisão preventiva da investigada, a qual foi deferida pela justiça. A ordem judicial foi cumprida na quarta-feira (18), no bairro Parque Amperco, em Várzea Grande.

A suspeita foi conduzida a DHPP, onde interrogada negou ter participado do homicídio. As investigações continuam em andamento para apurar o envolvimento de outras pessoas no crime.