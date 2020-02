Polícia Civil prende quatro por tráfico de drogas durante buscas na Capital

Assessoria | PJC-MT

Várias peças de joias furtadas de um apartamento na Capital foram recuperadas na quarta-feira (05.02), pela Polícia Judiciária Civil, durante investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá.

Além das peças localizadas e autoria do crime esclarecida, uma mulher de 20 anos foi detida e autuada em flagrante pelo crime de receptação.

As joias foram furtadas de dentro de um apartamento no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá. O fato aconteceu na véspera do Natal de 2019, quando os moradores estavam viajando.

Durante as diligências, os policiais da Derf Cuiabá conseguiram identificar o possível autor e na terça-feira (04) o investigado foi preso pela Polícia Militar, em outra circunstância, acusado de roubo.

Encaminhado para Central de Flagrantes de Cuiabá, o suspeito também foi ouvido em relação ao furto em apuração e confessou a autoria dos fatos, revelando o endereço onde os objetos furtados estavam.

Em continuidade as diligências, os investigadores da Derf Cuiabá deslocaram até a casa, no bairro Residencial Milton Figueiredo, onde, a companheira do conduzido foi surpreendida em posse das joias.

No local, foram encontradas várias peças de ouro, como correntes, pulseiras, anéis, pingentes e brincos, sendo o montante reconhecido pela vítima. Diante do flagrante, a moradora foi levada para Derf Cuiabá, ouvida e presa por receptação.

Após a confecção dos autos, a moça foi apresentada para audiência de custódia ficando à disposição da Justiça.