Polícia Civil prende receptador de veículo de roubado de motorista de aplicativo

Assessoria | PJC-MT

Um homicídio consumado e outro tentado ocorrido na segunda-feira (27.01) em Juína (735 km a Noroeste de Cuiabá) foi esclarecido pela Polícia Judiciária Civil com a prisão do suspeito poucas horas após o crime. A motivação do homicídio consumado seria uma desavença entre o suspeito e a vítima.

O crime ocorreu por volta de 02h30 quando a vítima, Everaldo Martins de Jesus, estacionou a sua caminhonete L-200 ao lado da Praça no Módulo 05. Em seguida, foram ouvidos disparos de arma de fogo e a vítima, foi encontrada caída já sem vida, no interior da quadra de areia. Quando o suspeito efetuou os disparos atingiu um terceiro que saía de uma lanchonete nas proximidades e que foi ferido na região do ombro.

Assim que foi acionado do homicídio consumado e tentado, a equipe da Polícia Civil de Juína iniciou as diligências, conseguindo identificar o autor dos crimes. Com base nos levantamentos, os policiais foram até a residência do investigado que afirmou estar em posse de uma arma de fogo.

Questionado, o suspeito confessou a autoria do homicídio que vitimou Everaldo e disse que o crime foi motivado em decorrência de uma rixa na noite anterior. Diante das evidências, ele foi conduzido a Delegacia de Juína onde foi formalmente interrogado pelo delegado Marco Bortolotto Remuzzi.

“Ele alegou que pegou o revólver para se defender, mas durante a desavença acabou atirando contra a vítima consumada, mas que não tinha intenção de atingir o terceiro com os disparos”, disse o delegado.