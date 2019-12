Polícia Civil prende servidora pública envolvida em venda de medicamentos proibidos pela Anvisa

Assessoria | PJC-MT

A equipe da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso com Moção de Aplausos, pela autuação na repressão a fraudes de combustíveis na região metropolitana.

A homenagem de iniciativa do deputado estadual, Faissal Jorge Calil Filho, presta reconhecimentos aos policiais pelo empenho e dedicação aos serviços prestados em prol do consumidor, fiscalizando postos de combustíveis, pirataria e exercício ilegal da profissão.

O texto da justificativa da moção também cita que nos quase seis meses de 2019, a delegacia apreendeu 5.619 produtos, sendo mais de 80% dos itens tênis de marcas mundialmente conhecidas, que foram falsificadas e colocadas è venda no mercado.

As apreensões ocorreram em dez fases da operação Fictus. Além dos produtos, também foram apreendidos cerca de 20 mil mídias (CDs e DVD’s) falsificadas vendidas no mercado informal de Cuiabá.

“Pelo exposto, faço desta proposição uma singela homenagem aos policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, por contribuir de maneira ímpar com nossa pátria, nosso estado, com o ser humano e com a sociedade de uma forma geral, para que receba, através desta Moção de Aplausos, todo o nosso reconhecimento, respeito, consideração e votos de sucesso”, ressalta o texto da moção.

O delegado titular da Decon, Antonio Carlos de Araujo, agradeceu a homenagem e destacou que o reconhecimento público é um motivador a mais para o desenvolvimento dos trabalhos da unidade. “É uma homenagem muito importante, uma vez que demonstra que a sociedade está acompanhando e aprovando o serviço prestado pela Decon e demais órgão de defesa do consumidor, lembrando que todo resultado alcançado é fruto do trabalho e empenho de toda equipe”, destacou o delegado.

Foram homenageados com a moção, o delegado Antônio Carlos de Araújo, os escrivães Hedmara de Barros Cruz Nascimento, Eliana Silveira Penteado Alves, Carla Rezende Grapiuna, Avelino Hugueney de Siqueira Neto e investigadores Luís Fernando Pinto Ramalho dos Santos, Keize Katia de Morais, Clarito Nunes de Morais Júnior, Leonardo de Sousa Barbosa, Leonardo Faria Enore da Silva, Viviane Meyer Batista Fonseca, Angélica Duarte de Assis Macedo, Carlos Eduardo da Cruz Leitão, Telma Lucia Tolentino Barros, Welem Gleik Nunes de Almeida.