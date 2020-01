Polícia Civil prende suspeitas de extorquir homem em Várzea Grande

Assessoria | PJC-MT

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (DERF-VG) prendeu em flagrante, na segunda-feira (06.01), duas travestis (uma brasileira e outra venezuelana) acusadas de extorquir mais de R$ 4 mil de um cliente. A vítima foi ameaçada com uma tesoura para fornecer a senha do cartão de crédito, do qual foi debitado o valor.

As suspeitas, S.B.V.M. 21 anos e J.J.M.M., 22, conhecida como “Valentina”, foram autuadas em flagrante pelo crime de extorsão qualificada com concurso de pessoas e mediante restrição de liberdade da vítima.

O crime ocorreu por volta das 22 horas na região do Zero em Várzea Grande, quando a vítima procurou uma travesti para fazer um programa, inicialmente acordado pelo valor de R$ 50. Após a consumação do ato, a suspeita passou a exigir o valor de R$ 500 pelo programa.

Imaginando que teria problemas, a vítima aceitou pagar o valor porém, o cartão não passou na máquina da suspeita. Diante dos fatos eles, foram até o aeroporto para passar o cartão em outra máquina, ocasião em que a segunda travesti entrou no veículo.

As duas suspeitas e a vítima seguiram até um condomínio para buscar a máquina, momento em que a segunda travesti não quis passar apenas o valor combinado e exigiu R$ 1, 1 mil. Após negar passar o valor, a vítima foi atingida com um soco no rosto e em seguida ameaçada com uma tesoura a passar a senha do cartão.

Com a senha, as travestis passaram três vezes o cartão totalizando o valor de R$ 4,2 mil subtraídos da vítima.

Assim que foi acionada do crime, os policiais da DERF-VG iniciaram as investigações conseguindo identificar e prender as suspeitas, que foram detidas no momento em que chegavam em casa, no bairro Novo Horizonte, em Várzea Grande.

Com elas foi apreendida uma tesoura de cabo amarelo, que posteriormente foi reconhecida pela vítima como o instrumento usado na ameaça.

Diante das evidências, as suspeitas foram conduzidas à DERF-VG, onde foram interrogadas e lavrado o flagrante pelo crime de extorsão qualificada por concurso de pessoas e mediante restrição de liberdade da vítima.