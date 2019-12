Polícia Civil prende suspeito de atuar com comércio de armas em Rondonópolis

Assessoria | PJC-MT

Um jovem envolvido com o comércio de armas de fogo em Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá) foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na segunda-feira (02.12), em ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município. Além da prisão do suspeito, o trabalho resultou na apreensão de três armas e várias munições de diferentes calibres.

Wislen Gonçalves Cecílio, 25, conhecido como “Baixinho”, foi autuado em flagrante pelos crimes posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse irregular de munições e receptação.

Durante diligências visando o combate e elucidação de roubos e furtos ocorridos na cidade, os policiais civis da Derf descobriram o suspeito que possui armas de fogo com a finalidade de alugar para criminosos praticarem os crimes na região.

Com base nas suspeitas, os investigadores passaram a monitorar o suspeito, que segundo informações, escondia as armas na residência do pai, no bairro Jardim Três Poderes.

As investigações apuraram que o jovem estava vendendo uma espingarda, modelo Boito calibre .20, pelo valor de R$ 2,5 mil. Diante das evidências, as equipes foram até a residência do investigado, onde ele assumiu a atuação com o comércio ilícito e disse que a arma estava na casa do pai.

Em continuidade as diligências, os policiais civis foram até a casa do pai do investigado, onde encontraram a espingarda Boito calibre .20. Na ocasião, o pai do suspeito não estava no imóvel.

No local, também foi apreendida uma espingarda de dois canos calibre 28, um revólver calibre 38 contendo seis munições intactas, diversos apetrechos para carregar munições, sendo várias já recarregadas, diversos estojos deflagrados, munições intactas de calibres .38, .380, .20, .28, além de uma munição de calibre .50 de uso restrito das forças armadas.

Em checagem, foi identificado que uma das armas de fogo possuía registro de furto na zona rural no ano de 2013.

Diante do flagrante, Wislen foi conduzido à Derf de Rondonópolis, interrogado e autuado por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse irregular de munições e receptação.

As investigações continuam com objetivo de esclarecer a participação do pai do preso nos fatos, bem como o envolvimento de outras pessoas no crime