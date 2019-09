Polícia Civil prende suspeito de matar vítima dentro de distribuidora de bebidas

Assessoria | PJC-MT

O autor do homicídio ocorrido no interior de uma distribuidora de bebidas em Barra do Bugres (168 km a Médio-Norte da Capital) teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Judiciária Civil, na sexta-feira (27.09), em ação realizada no município.

O suspeito, M.A.S.S. teve a ordem de prisão decretada pela Justiça pelo crime de homicídio qualificado após ser identificado nas investigações da Polícia Civil.

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (23), quando a vítima estava nas dependências da distribuidora e foi surpreendida por golpes de faca efetuadas pelo suspeito, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito no local.

Assim que foram acionados do crime, os policiais da Delegacia de Barra do Bugres iniciaram as diligências, identificando M.A.S.S. como autor do homicídio. Porém, logo após o crime o suspeito foragiu, visando evitar a prisão em flagrante.

Com base nas investigações, o delegado de Barra do Bugres, Renato Resende, representou pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário e cumprido pela equipe da Polícia Civil.

Para o delegado, não é admissível que autores de crimes bárbaros e hediondos permaneçam em liberdade, colocando em risco a Ordem Pública. “Para isso, temos uma equipe na Delegacia, somente para cuidar dos crimes mais graves, que porventura possam acontecer”, disse o delegado.

Após ter a ordem de prisão cumprida, o preso foi encaminhado para a Cadeia Pública e encontra-se à disposição da Justiça.