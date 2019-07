Polícia Civil prende suspeito e recupera 9 cabeças de gado furtadas em Colíder

Assessoria | PJC-MT

Nove cabeças de gado furtadas no último domingo (21.07), em Colíder (675 km ao Norte) foram recuperadas pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (25.07), durante diligências na zona rural do município. A ação resultou na prisão em flagrante de Leonardo dos Santos, o “Gordinho”, pela prática de abigeato (furto de animais).

O crime ocorreu na madrugada de domingo (21), em uma fazenda, na Comunidade Santa Barbara, zona rural de Colíder, ocasião em que foram furtadas 20 novilhas da raça Angus. Desde o registro da ocorrência, a equipe de investigadores da Delegacia de Colíder realizava diligências ininterruptas com objetivo de esclarecer o crime.

Durante o trabalho investigativo, os policiais receberam informações de que alguns dos animais furtados estavam no sítio do suspeito, sendo encontrado na propriedade 9 cabeças de gado, produto do furto investigado. No local, também foi encontrado um caminhão, de cor vermelha, possivelmente utilizado para fazer o transporte do gado.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido a Delegacia de Colíder, onde interrogado pelo delegado Ruy Guilherme Peral da Silva, confessou a atuação no furto. Leonardo também é investigado por crime de roubo qualificado, ocorrido no ano de 2017, no município. Com base em todos os indícios, o delegado lavrou a prisão em flagrante do suspeito, assim como representou ao poder judiciário pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Na quarta-feira (24), o suspeito Luiz Carlos da Silva, conhecido como “Biró ou Birózinho”, que trabalhava na fazenda de Leonardo teve dois mandados de prisão cumpridos (um por condenação e outro por preventiva) acusado da atuação em diferentes crimes. Ele também é investigado pela participação no furto dos gados.

“As diligências estão em andamento para identificar a participação de outros envolvidos, assim como do suspeito ‘Biró’ que era funcionário de Leonardo, no crime”, destacou o delegado.