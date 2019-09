Polícia Civil prende taxista com arma de fogo com numeração raspada em Poconé

Assessoria | PJC-MT

Um homem investigado por atuar no comércio de entorpecentes no município de Rondonópolis, foi preso na manhã de quarta-feira (11.09), em ação da Polícia Judiciária Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), para cumprimento de mandado de prisão.

Herivelton Rocha dos Santos, 24, conhecido como “Lelê”, estava com a ordem de prisão preventiva decretada pela Comarca de Rondonópolis, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

As diligências iniciaram no dia 22 de julho, quando os policiais civis da Derf de Rondonópolis apreenderam cerca de 1 quilo de cocaína, mais meio quilo de maconha e um revólver calibre 38 com numeração raspada, que estavam em uma residência no bairro Cidade de Deus.

Na ocasião, duas mulheres foram presas em flagrante, sendo uma a proprietária do imóvel e a segunda a mãe do jovem.

No decorrer as investigações, a Polícia Civil descobriu que o material ilícito armazenado na residência, bem como a arma de fogo, pertenciam ao suspeito Herivelton Rocha dos Santos, o qual teve o pedido de prisão representado pela Derf Rondonópolis.

Com a ordem judicial expedida pela Justiça, os policiais civis passaram a diligenciar com objetivo de localizar o procurado, que foi detido no final da manhã de quarta-feira (11), em uma casa no bairro Jardim Atlântico, onde estava escondido.

Em cumprimento ao mandado de prisão, o suspeito foi conduzido para delegacia, interrogado e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.