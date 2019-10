Polícia Civil prende traficante com 111 tabletes de maconha que seriam distribuídos em Rondonópolis

Assessoria | PJC-MT

Uma ação realizada pela Polícia Judiciária Civil, através da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (212 km ao Sul), resultou na apreensão de 111 tabletes de maconha que seriam distribuídos em bocas de fumo do município. A grande quantidade de entorpecente foi encontrada em poder, Jonatha Fernando Moraes Mata, 21, em uma residência no bairro Jardim Liberdade II.

O traficante é apontado como integrante de uma facção criminosa e foi identificado pelos policiais da Derf Rondonópolis durante investigações do tráfico de drogas na região central da cidade.

Segundo as investigações da Derf, o suspeito era responsável por abastecer pontos de venda de drogas em diversas regiões da cidade e também por fazer o recolhimento da “caixinha” (valor cobrado pela facção para permitir a atuação das bocas de fumo na comercialização de entorpecentes).

Durante monitoramento do investigado, os policiais constataram que ele utilizava um veículo Volkswagem Gol para fazer a entrega do entorpecente em vários pontos de v3enda de drogas na cidade, entrando e saindo rapidamente do local, após a entrega da droga. Com base nas evidências, os investigadores continuaram o acompanhamento do suspeito com o fim de identificar o local em que ficavam armazenadas as drogas distribuídas.

Em diligências realizadas na quinta-feira (10), os investigadores flagraram o investigado manuseando um objeto suspeito, decidindo então realizar a sua abordagem. Com ele, foi encontrada uma porção de maconha, uma munição calibre 22 e quatro chaves e um controle de portão eletrônico, que ele não soube explicar a origem.

Em continuidade aos trabalhos, os policiais seguiram até a residência no bairro Jardim Liberdade II, apontada como local em que ficavam armazenadas as drogas. Confirmada as suspeitas, em um dos quartos da casa, foram encontrados 111 tabletes de maconha, uma balança de precisão grande e uma faca com resquícios de drogas, além de rolos de plástico filme e um rádio HT.

Questionado, o suspeito confessou que era o responsável pelo entorpecente e que abastecia diversos pontos de venda de drogas em Rondonópolis e que fazia entrega de grandes quantidades que ainda eram distribuídas por outros integrantes da facção.

Diante das evidências, o suspeito foi encaminhado a Derf Rondonópolis, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante por trárico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.