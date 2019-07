Polícia Civil prende traficante com cocaína que seria comercializada em festas de Alta Floresta

Assessoria | PJC-MT

Um homem que comercializava entorpecentes em bares e festas na cidade de Alta Floresta (803 km ao Norte) foi preso em flagrante, na sexta-feira (26.07), em ação da Polícia Civil do município. O suspeito, E.P.S., 38, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, após ser apreendido em sua residência aproximadamente ½ quilo de cocaína, além de outros apetrechos relacionados a atividade ilícita.

Os investigadores da Delegacia de Alta Floresta já realizavam o monitoramento do suspeito e aguardavam o momento oportuno para realização do flagrante. Segundo as investigações, E.P.S., buscava a droga em Cuiabá e através do comércio ilícito conseguia dobrar o valor o valor investido, tendo um lucro de 100%.

A prisão do suspeito ocorreu após a equipe da Delegacia de Alta Floresta receber denúncia anônima sobre uma entrega de entorpecentes que ele faria próximo a um supermercado da cidade. Segundo as informações, o traficante utilizava uma motocicleta Honda CBX 300, preta, com aros vermelhos, para fazer a entrega da droga.

Com base na informação, os policiais realizaram a abordagem do suspeito na região, porém com ele não foi encontrado nenhum ilícito. Em análise do aparelho celular do investigado, os policiais identificaram através de conversas em redes sociais, a sua atuação com o comércio de entorpecentes.

Em continuidade as diligências, os policiais seguiram até a residência do suspeito, onde foram apreendidas três porções de cocaína, totalizando aproximadamente ½ quilo da droga, uma porção de pasta base, balança de precisão e aproximadamente R$ 1,1 mil em dinheiro.

De acordo o delegado, Vínicius Nazário, haviam denúncias quanto a comercilização de entorpecentes realizadas pelo suspeito em locais de festas, bares e clubes conhecidos na cidade. “Ele adquiriu o entorpecente por R$ 12 mil em Cuiabá e pretendia receber R$ 24 mil com o comércio da droga, vendendo a R$ 50 cada porção de cocaína pura”, disse o delegado.