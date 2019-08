Polícia Civil prende traficante conhecido como Barão da Droga em Confresa

Assessoria | PJC-MT

Um conhecido traficante de Confresa (1.160 km a Nordeste) teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na sexta-feira (09.08). Conhecido como “Barão da Droga”, Ronaldo Ferreira Guerra, 44, o “Ronaldão”, estava com a ordem de prisão preventiva decretada pela Comarca de Porto Alegre do Norte, por tráfico de drogas.

O suspeito é apontado como o chefe de uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas no município de Confresa e Região. No ano passado, a Polícia Civil desencadeou a operação “Intocáveis”, ocasião em que foi realizada a prisão de dois filhos do traficante, que continuam presos por envolvimento com o tráfico.

Além dos dois filhos do suspeito, foram presos também outros integrantes do grupo, sendo apreendida também uma arma de fogo, grande quantidade de drogas, balança de precisão e uma quantia considerável em dinheiro.

Durante as Investigações, ficou comprovado que o acusado era o líder do grupo criminoso, sendo que após o desencadeamento da referida operação, Ronaldo acabou foragindo do município de Confresa.

Na tarde de sexta-feira (08), os Investigadores descobriram que o traficante em Confresa, realizando o monitoramento do suspeito, que foi encontrado e preso em um comércio no Centro do Município. O “Barão da Droga” foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia para posteriores providencias.

Após o término dos procedimentos, o suspeito será encaminhado para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, onde permanecerá a disposição da Justiça.