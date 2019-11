Polícia Civil prende traficante e fecha boca de fumo no Pedregal

Assessoria | PJC-MT

Um comércio de drogas que funcionava no bairro Pedregal, em Cuiabá, foi fechado pela Polícia Judiciária Civil, nesta sexta-feira (08.11), durante verificação de denúncia realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE). A ação resultou na prisão em flagrante de L.J.A.O., 21, por tráfico de drogas, além da apreensão de entorpecentes e dinheiro.

As diligências iniciaram após os policiais da DRE receberem informações sobre a mercancia de drogas na região do bairro Pedregal em Cuiabá. Segundo a denúncia, o traficante é membro de uma facção criminosa e era sempre visto vendendo entorpecentes no bairro e proximidades.

Com base no relato, os policiais realizaram vigilância do endereço para identificar movimentações suspeitas. Em determinado momento, foi visualizado o quando um usuário chegou a residência e recebeu algo do traficante.

Depois que o usuário saiu da casa, foi abordado pelos investigadores, ocasião em que tentou se desfazer de três pedras pequenas de pasta base de cocaína. Diante da evidência, os policiais retornaram ao endereço investigado, onde realizaram a prisão em flagrante do traficante.

Em buscas na casa, foi apreendida uma pedra de pasta base de cocaína e o valor de R$ 102 em dinheiro trocado característico da atividade de tráfico.

O autor do comércio ilícito foi encaminhado a DRE e após ser interrogado foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O usuário também foi conduzido e responderá a Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por uso de drogas.