Polícia Civil prende traficante nas proximidades de escola em Cuiabá

Assessoria | PJC-MT

Nove mandados de prisão preventiva contra criminosos envolvidos crimes contra o patrimônio, em especial em roubos a residência, foram cumpridos pela Polícia Civil, em ações realizadas durante a semana pelas equipes da 1ª Delegacia de Polícia de Cáceres (228 km a Oeste).

As ordens judiciais foram decretadas pela Justiça com base nas investigações da Polícia Civil, que identificaram suspeitos envolvidos em crimes de roubos e furtos na cidade.

As investigações realizadas pela 1º Delegacia de Polícia com apoio da Delegacia Regional de Cáceres, tinham como foco principal identificar criminosos, atuantes em roubos a residência que vinham ocorrendo no município.

Segundo as apurações, os assaltantes eram extremamente violentos nas ações, rendendo, amarrando e torturando as vítimas. Para garantir o sucesso das ações criminosas, os suspeitos utilizavam armas como revólveres, pistolas e facas, chegando a agredir fisicamente as vítimas com os instrumentos.

Os criminosos foram identificados ao longo de meses de investigações sendo representado pelos mandados de prisão preventiva dos suspeitos, os quais foram decretados pela Justiça, sendo 9 deles cumpridos nesta semana.