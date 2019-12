Polícia Civil prende traficantes com plantas de maconha no bairro Jardim Vitória

Assessoria | PJC-MT

Três homens foram presos no município de Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a Oeste de Cuiabá), durante a operação integrada “Repouso”. A ação de cunho preventivo foi realizada pelas forças de Segurança Pública, no sábado (14.12) e domingo (15.12).

A primeira etapa da operação “Repouso” foi lançada virtualmente, com uma campanha por meio de redes sociais com a divulgação de um post, viando orientar e advertir a população sobre a contravenção penal de perturbação ao sossego alheio com som alto, e sobre o crime de embriaguez ao volante.

Entre os suspeitos presos na ação deflagrada pela Polícia Judiciária Civil em conjunto com a Polícia Militar, estão, Gleiciano Rodrigues Prudencio, acusado de participar da tentativa de homicídio contra o comandante da Polícia Militar da cidade, ocorrida no mês de julho.

No sábado (14) os policiais civis e militares visitaram estabelecimentos comerciais em pontos com reincidências de som com alto volume, além de realizadas várias abordagens e fiscalizações na região central da cidade, no bairro Jardim Aeroporto e nas proximidades da Rodovia BR 174b.

Durante os trabalhos, duas pessoas foram presas em flagrante por delitos de trânsito, sendo uma por embriaguez ao volante e perturbação ao sossego alheio, e com apreensão de um som automotivo.

O segundo envolvido foi detido depois de cometer uma manobra perigosa, furando o bloqueio e tentando atropelar um dos policiais para empreender fuga. O motorista foi preso e autuado por tentativa de lesão corporal e por conduzir veículo automotor sem CNH.

Já no segundo dia de ação, domingo (15), um foragido da Justiça teve o mandado de prisão cumprido pelos policiais durante uma fiscalização no retorno da Cascata e em outros locais de Vila Bela da Santíssima Trindade, onde foram feitas abordagens de veículos.

Na ocasião, Gleiciano Rodrigues Prudencio, foi em um automóvel e em checagem no sistema, constatado um mandado de prisão temporária em aberto em seu desfavor. O suspeito é acusado da tentativa de homicídio contra o comandante da Polícia Militar da cidade, ocorrida no mês de julho durante o evento “Festança”.

Segundo investigação, Gleiciano Rodrigues Prudencio, era quem pilotava a motocicleta na companhia do comparsa Renan Kenedy Solis Aliendre, o qual disparou contra os policiais. Depois do crime ambos fugiram para Bolívia.

De acordo com o delegado de vila Bela da Santíssima Trindade, Maurício Maciel Pereira Junior, nos próximos dias a campanha de prevenção nas redes sociais e a operação “Repouso” continuarão, conforme planejamento da Polícia Civil e Polícia Militar.

“Trabalham juntos na ação integrada, policiais civis da cidade com apoio das equipes de Pontes e Lacerda, e policiais militares da Força Tática do 12º Comando Regional da PM”, destacou o delegado Maurício Maciel.

O trabalho orientativo também teve como objetivo incentivar a população a denunciar, pelo disque 197 ou whatsapp (65) 99989-3543.