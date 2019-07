Polícia Civil prende três por comércio de drogas em Cuiabá e Várzea Grande

Assessoria | PJC-MT

Meia tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Judiciária Civil, na manhã desta sexta-feira (27.07), no município de Rondonópolis (212 km ao Sul), em ação foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf). A droga era guardada por duas adolescentes, que foram apreendidas.

O carregamento, dividido em 357 tabletes da substância entorpecente, foi localizado em uma residência no bairro Santa Clara, cidade de Rondonópolis. No local os investigadores surpreenderam as meninas, de 16 e 17 anos, respectivamente.

A dupla de adolescente era monitorada por suspeitas de envolvimento com a venda de drogas. Durante diligências foi levantado que ambas haviam alugado uma casa para traficância no bairro Santa Clara, bem como eram as responsáveis pelo armazenamento e guarda dos entorpecentes.

Com base nas informações, os policiais civis passaram a monitorar o endereço das menores. No final da manhã desta sexta-feira (27), os policiais abordaram as meninas no local. Em um dos cômodos do imóvel foram encontrados 357 tabletes de maconha que praticamente lotavam o quarto.

Os indícios apontam que as meninas alugaram a casa, para facilitar a distribuição e comércio de entorpecentes nas proximidades, praticado pelos comparsas maiores de idade.

Diante do flagrante, as adolescentes foram conduzidas à Derf de Rondonópolis, ouvidas e autuadas em ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. As duas infratoras serão apresentadas ao juízo competente da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis.

Há cerca de dois meses, a infratora de 16 anos, foi a responsável por um acidente de trânsito ocorrido nas proximidades. Na ocasião, a menor conduzia um veículo Duster carregado com cerca de 500 quilos de maconha pela rodovia, quando veio a capotar o veículo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu o acidente, mas quando chegou ao local a menor de 16 anos já tinha fugido do local, abandonando o automóvel e a carga de meia tonelada de droga.