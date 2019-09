Polícia Civil realiza palestra para garotas do projeto Menina Feliz em Pontes e Lacerda

Assessoria | PJC-MT

Uma palestra preventiva com tema “Drogas Lícitas e Ilícitas” foi realizada pela Polícia Judiciária Civil, através do Programa De Cara Limpa Contra as Drogas”, na quinta-feira (29.08), para meninas carentes atendidas pela Projeto Menina Feliz, desenvolvido em Pontes e Lacerda (448 km a Oeste).

O projeto “Menina Feliz” foi idealizado por um casal morador do município, com objetivo de acolher meninas carentes de várias idades, desde 7 anos até aos 18, após conseguirem autonomia financeira.

Entre os benefícios para as jovens, o projeto oferece cursos profissionalizantes para as jovens como de manicure, cabeleireira, noções de informática e secretariado para que elas tenham qualificação para entrar no mercado profissional. O trabalho conta com apoio do Ministério Público, Conselho de Segurança (Conseg) do município e sociedade organizada.

Durante visita realizada ao projeto, a equipe da De Cara Limpa Contra as Drogas de Pontes de Lacerda, coordenada pelo investigador Sebastião Farias, realizou a palestra “Drogas Lícitas e Ilícitas”, ocasião em que foi falado sobre os malefícios do consumo de substâncias entorpecentes, além das situações de risco que o envolvimento com drogas pode levar.

Estiveram presentes no evento, a delegada Lizzia Kelly Ferraro Noya e as escrivãs, Regina e Walquiria, que realizaram trabalho de ouvidoria de problemas enfrentados pelas jovens atendidas pelo projeto, prestando apoio e orientação. Durante a visita, as garotas também foram presenteadas com camisetas e gibis do programa De Cara Limpa Contra as Drogas.

“O objetivo é auxiliar essas meninas que passam por diversos problemas familiares decorrentes da convivência, evitando que elas se envolvam em situações de riscos, como o consumo de substâncias entorpecentes que podem levar a outras situações mais graves”, disse o investigador Farias.