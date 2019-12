Polícia Civil realiza trabalho social com 70 idosos em Cuiabá

Assessoria | PJC-MT

Aproximadamente 70 idosos participaram da ação de cunho preventivo, realizada pela Polícia Judiciária Civil, por meio do Núcleo Especializado do Idoso, da 2ª Delegacia de Polícia do Carumbé, na manhã de segunda-feira (09.12), em Cuiabá.

O trabalho social visando a proteção do idoso, celebrou a conclusão do ciclo de encontros de 2019, voltados à orientação junto aos serviços prestados ao público-alvo “pessoas da terceira idade”.

O evento aconteceu, na manhã de segunda-feira (09), no Centro de Convivência do Idoso Padre Firmo, no bairro Dom Aquino. O local oferece atendimento ao idoso, disponibilizando serviços de médicos especializados em geriatria, odontologia, fisioterapia, hidroginástica, serviços de enfermaria, assistente social, aulas de dança, coral e artesanato.

Na ocasião, as palestras foram ministradas pelo policial civil Rodrigo, do Núcleo Especializado do Idoso, que abordou como tema o Estatuto do Idoso, e condutas fraudulentas que prejudicam o idoso. Durante toda manhã os participantes interagiram e propagaram bate papo sobre o assunto junto ao investigador de polícia.

De acordo com o delegado Vitor Chab Domingues, as apresentações em formato de palestra tem como principal foco disseminar a informações a cerca do papel do Núcleo de Atendimento ao Idoso, bem como esclarecimentos sobre crimes tipificados no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), além de outros situações como maus tratos, ameaças, estelionato.

“Da mesma maneira que existe as políticas públicas para mulheres, crianças e adolescentes, os idosos também precisam de um tratamento especializado. É preciso fazer com que se cumpra o Estatuto do Idoso”, disse Vitor Chab.