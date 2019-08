Polícia Civil recebe 260 uniformes com nova padronização para servidores dos plantões de Cuiabá e Várzea Grande

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Civil recebeu, na manhã desta terça-feira (27.08), 260 camisetas já com a com a nova identidade visual da instituição, que serão destinadas aos policiais que atuam nos plantões metropolitanos. A entrega foi realizada pelo deputado estadual, Sílvio Favéro, durante reunião realizada na sede da Diretoria Geral da PJC.

Estiveram presentes no encontro, o delegado geral, Mario Dermeval Aravechia de Resende e demais diretores da Polícia Civil, junto aos delegados regionais de Cuiabá e Várzea Grande, Rodrigo Bastos da Silva e Ana Paula de Farias Campos e o coordenador da Coordenadoria Metropolitana de Plantões Policiais (Comppol), Walter Fonseca de melo Junior.

As 260 camisetas para uniformização das equipes policiais que atuam nos plantões das Centrais de Flagrante de Cuiabá e Várzea Grande foram uma doação particular do deputado, após pedido do delegado Walter Fonseca. “Diante da nova padronização da Polícia Civil, levei a solicitação ao deputado que prontamente aceitou a ajudar contemplando os policiais dos plantões, com duas camisetas cada, uma de manga curta e outra de manga comprida”, disse.

A uniformização dos policiais é importante para identificação e atendimento dos cidadãos nas unidades policiais, fortalecendo a imagem institucional perante a aqueles que buscam pelos serviços policiais, bem como todo a sociedade. Os uniformes com a nova identidade visual da Polícia Civil são de tecido “dry fit”, que são mais resistentes e facilitam a transpiração, para que policial estar sempre confortável e bem apresentável para atender a população.

Para o delegado geral, Mario Resende, a ajuda veio em excelente hora, uma vez que a Polícia Civil está trabalhando a nova identidade que a atende a padronização nacional das Polícias Civil. “Mesmo com sua natureza investigativa, em algumas situações é necessária a uniformização do policial para que o cidadão faça esse reconhecimento do profissional de Segurança, como nos casos de operações e dos plantões”, explicou.

Ao deputado, o delegado geral, Mário Dermeval, entregou uma placa de agradecimento, pelo reconhecimento da importância da identificação visual dos servidores durante o desempenho de suas atividades policiais, bem como fortalecimento da imagem institucional perante a sociedade.

“Eu fico muito feliz e até mesmo emocionado, uma vez que nós, como eleitos do povo devemos ajudar aqueles que beneficiam a sociedade. A Polícia Civil pode saber que tem um representante dentro da assembleia, pronto para atender os interesses da instituição”, disse o deputado.